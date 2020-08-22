العراق بالمرتبة الاولى كأكبر مورد نفط للهند خلال شهر تموز

2020/08/22 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنت وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندي،السبت، أن العراق جاء بالمرتبة الاولى كأكبر مورد للهند خلال شهر تموز.

وقالت خلية التخطيط والتحليل البترولي في الوزارة الهندية عبر بيانات ، إن "العراق حافظ على وضعه كأكبر مورّد للنفط للهند لشهر تموز، تليه السعودية بالمرتبة الثانية والإمارات ثالثا وحلت الولايات المتحدة في المركز الرابع في قائمة أكبر المورّدين، وتلتها الكويت ثم كولومبيا ثم قطر".

وأوضحت البيانات أن "نفط الشرق الأوسط شكل 71.5% من إجمالي واردات الهند النفطية خلال شهر تموز الماضي، وهي أعلى حصة لها في 26 شهراً".

وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، خلف كلٍّ من: الصين والولايات المتحدة، وتستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط.



وأظهرت البيانات أن "الهند لم تستورد أي نفط من فنزويلا، التى تواجه عقوبات أميركية، في تموز الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، كما لم تستورد من النفط الإيراني التي تواجه هى الأخرى عقوبات أمريكية، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي".





وتعد شركة هوندستان والنفط الهندية والاعتماد ونيارا موت و بهارات للبترول ابرز الشركات الهندية التي تشتري النفط العراقي.

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