2020/08/22 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت بورصة الكفاح اليوم السبت 122.900 دينار لكل مئة دولار.

وتنشر “يس عراق” أسعار صرف الدولار في الصيرفات المحلية بغداد وعدد من المحافظات :

122.500 للشراء

123.500 للبيع

ميسان

123,150

…………….

الناصرية

123,100

……………..

البصرة

123,100

……………………

كركوك

123,150

……………..

ديالى

123,000

……………

السليمانية

123,200

……………

الموصل

123,300

…………….

الانبار

123,100

……………..

النجف

123,0

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار مقابل الدينار لليوم السبت في بغداد وعدد من المحافظات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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