وكالة الاستخبارات: القبض على مسؤول خلية إرهابية نائمة في نينوى

2020/08/22 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، عن القبض على مسؤول خلية إرهابية نائمة في نينوى.وقالت الوكالة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى في وزارة الداخلية القت القبض على أحد الإرهابيين في محافظة نينوى مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".واضافت "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وهو من مسؤولي الخلايا النائمة واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين"./انتهى10

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