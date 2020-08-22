2020/08/22 | 11:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضية ليست للمزايدة عبد الهادي كاظم الحميري فاجأ الرئيس دونالد ترامب العالم في 13 آب الحالي بإعلان إتفاق الامارات العربية المتحدة وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما واتفاقهما على التعاون في مجالات السياحة والثقافة والاقتصاد والأمن.مر الاتفاق بدون اهتمام يذكر على العراقيين وهم معذورون فالكاتيوشا تهلل فوق بغداد والاغتيالات والاختطافات على […]

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