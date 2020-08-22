القبض على مسؤول خلية إرهابية نائمة في نينوى

2020/08/22 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على مسؤول خلية إرهابية نائمة في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوكالة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى في وزارة الداخلية القت القبض على أحد الإرهابيين في محافظة نينوى مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف البيان أنه “من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وهو من مسؤولي الخلايا النائمة واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين”.



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