مجاري كربلاء تباشر بتنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء

2020/08/22 | 11:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..





أكدت مديرية مجاري كربلاء مباشرتها العمل بالخطة الخاصة بأيام المحرم وزيارة العاشر منه.

وقال مدير الاعلام والاتصال الحكومي في المديرية اركان فاضل في تصريح لـ/المعلومة/، ان “كوادر مديرية مجاري كربلاء الفنية والهندسية والعاملة باشرت بتنفيذ مفردات الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء والتي وضعتها المديرية مسبقا، حيث تمثلت بحملات تنظيف وتسليك لشبكات المياه الثقيلة والامطار في مركز المدينة والاقضية والنواحي وصيانة الآليات و تجهيزها بالوقود”.

وأضاف فاضل أن “اكثر من ٥٠٠ شخص من الكوادر يشترك في تنفيذ الخطة على مدار ٢٤ ساعة، فيما أطلقت المديرية حملات توعوية على المواكب والهيئات الحسينية لارشادهم على استخدام الشبكات بشكل صحيح”.



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