أمانة بغداد تعيد 99 إشارة ضوئية إلى الخدمة في مناطق مختلفة(صور)

2020/08/22 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن انجاز صيانة الإشارات المرورية في 99 تقاطعا من أصل 144 في العاصمة.



وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس"نسخة منه، (22 آب 2020) إن "ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت صيانة وتأهيل 99 تقاطعاً من اصل 144 تقاطعاً مخدوما ويعمل بالاشارات الضوئية المرورية في العاصمة".

وأضافت أن "تأهيل وصيانة التقاطعات المذكورة واعادتها الى الخدمة بالكامل ووضعها تحت تصرف مديرية المرور العامة بواقع 45 تقاطعاً في جانب الكرخ و 54 تقاطعاً في جانب الرصافة".

وأشارت الأمانة إلى ان "كل تقاطع مخدوم بـ 4 الى 8 اعمدة وكل عمود يحتوي على عدد من الاشارات الضوئية اي ما يعادل مئات الضوئية المرورية".

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