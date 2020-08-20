مصارع يطرد زوجته في حفل زفافهما.. والسبب؟ (صور وفيديو)

2020/08/22 | 11:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أقدم المصارع الروسي الشهير وبطل العالم في المصارعة الرومانية زاوربيك سيداكوف على طرد عروسه أثناء حفل زفافه وسط دهشة جميع الحضور.

قالت مواقع روسية إن سيداكوف وبعض الضيوف تلقوا خلال الحفل رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو أظهرت عروسه في وضع حميمي أو غير لائق.

قال صاحب الرسالة إن العروس عملت في وقت سابق بمكاتب تقدم خدمات مرافقة للرجال الأثرياء.

Чемпион мира по борьбе Заурбек Сидаков расстался с женой прямо во время свадьбы (7 фото + эро гиф)https://t.co/MFGIN2wnv8

Бывший возлюбленный невесты Заурбека прислал жениху, его родным и друзьям ролики интимного характера.



В их главной героине все узнали новоиспеченную жену..



pic.twitter.com/jmEhEVDrv4

— WarNet (@warnet_ws) August 20, 2020

وتقول قناة روسية إن العاشق السابق للعروس أرسل هذه الصور، ليمسك المصارع عروسه من شعرها ويطردها من حفل العرس.

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