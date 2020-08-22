تسجيل 2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

2020/08/22 | 11:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..ارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 232082 حالة مؤكدة بعد تسجيل 2034 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.وبحسب تقرير نشره معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، فقد ارتفع عدد الوفيات في البلاد أيضا إلى 9267، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا.وكانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا قد حصلت في مطلع نيسان الماضي، عندما جرى تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة يوميا.وتراجعت الأعداد بشكل كبير في الفترة اللاحقة، ولكنها عادت وأخذت في الزيادة مجددا منذ نهاية تموز الماضي.



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