إتلاف عشرات الأطنان من المفرقعات في ميناء أم قصر (صور)

2020/08/22 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن اتلاف حاوية تحتوي على أطنان من المفرقعات في منفذ أم قصر الجنوبي.



وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2020) إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية، أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة عن إتلاف مادة مفرقعات ( العاب أطفال) بوزن أجمالي 38 طنا ممنوعة من الاستيراد محمله في حاوية 40 قدماً".

وأضاف البيان " تمت عملية الضبط بناءاً على معلومات استخبارية دقيقة واستنادا إلى توجيهات قرار السيد قاضي تحقيق أم قصر ، تم الكشف على الحاوية وثبت صحة المعلومة".

بحسب الهيئة "تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات المختصة والقضائية لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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