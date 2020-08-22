العراق: متظاهرون يضرمون النار في مكتب مجلس النواب في البصرة عقب اغتيال ناشطين

2020/08/22 | 12:14 - المصدر: فرانس 24

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تعبيرا عن غضبهم بعد مقتل ناشطين عراقيين، احتشد عدد من المتظاهرين في البصرة أمام مكتب مجلس النواب مطالبين بإقالة محافظ البصرة.



وقد أدت القنابل الحارقة التي ألقاها المتظاهرون إلى اندلاع حريق في المبنى، وردت القوى الأمنية بإطلاق النار على المحتجين لتفريقهم.

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