في مدينة الصدر والبصرة وميسان.. توزيع 1600 وحدة سكنية على الفقراء مطلع العام المقبل

2020/08/22 | 12:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية اليوم السبت عن توزيع 1600 وحدة سكنية بين الفقراء مطلع العام المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة في تصريح للصحيفة الرسمية إن “هناك مجمعات في مدينة الصدر 1008 وحدات سكنية وبنسبة انجاز تصل الى 65% وفي البصرة 300 وحدة سكنية وبنسب انجاز 75% ومثلها في ميسان مكتملة البناء.

واستدرك: “بالرغم من نسب الانجاز المتقدمة تلك، الا أنه لم يتم توزيع اي من الوحدات السكنية المكتملة بين مستحقيها من الفقراء وذوي الشهداء والارامل الذين هم ضمن فئات عناية وزارة الهجرة والمهجرين”.

وتوقفت المشاريع عن العمل لمدة تصل إلى سبع سنوات، لكن اللجنة تأمل أن ترى المجعمات السكنية النور مطلع العام المقبل.

وقالت اللجنة إنها “تعمل في الوقت الحالي على تمليك الدور واطئة الكلفة الى ساكنيها من فئات العناية في جميع انحاء العراق خلال المرحلة المقبلة، بعد ان تبرعت بها المنظمات الدولية وشارك العراق في جزء منها”.

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