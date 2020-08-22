الديوانية تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ ظهور الفيروس

2020/08/22 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

سجلت محافظة الديوانية، اليوم السبت (22 آب 2020)، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس مكورونا، منذ انتشار الفيروس في العراق.

وقالت مديرة صحة الديوانية عبر حسابها في فيسبوك، إن المحافظة "سجلت 238 أصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية".

يتبع.



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