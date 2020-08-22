2020/08/22 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة كردستان تكشف تفاصيل اجتماع وفد الإقليم بالكاظمي في واشنطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئاسة كردستان تكشف تفاصيل اجتماع وفد الإقليم بالكاظمي في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).