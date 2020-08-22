بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ غزة

2020/08/22 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..هاجمت زوارق العدو الصهيوني بالرصاص الحي، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر منطقة السودانية في قطاع غزة، وهي راسية قبالة الشاطئ.وذكرت مصادر محلية اليوم أن قوات العدو تتعمد بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة، إضافة إلى استمرار التضييق على أهالي القطاع، بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، ومنع إدخال البضائع والمحروقات، وإغلاق البحر بشكل كامل منذ الأسبوع الماضي تحت حجج واهية.وذكرت القناة 13 العبرية أن الجيش سمح للمزارعين والمستوطنين بالعمل بشكل اعتيادي عند حدود غزة، وتم فتح الطرق التي أغلقت أمس قرب “أشكول”.وصباح اليوم ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست “العبرية على موقعها الإلكتروني أن جيش العدو طالب المزارعين الصهاينة قرب السياج الحدودي مع غزة، بمغادرة المنطقة، عقب إطلاق صواريخ ليلة أمس، حد زعمها.



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