صحيفة امريكية: واشنطن تتواجد في العراق لمواجهة ايران وليس داعش!

2020/08/22 | 12:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية أن التواجد العسكري الامريكي في العراق ليس موجودا لمحاربة داعش فحسب بل كاشارة الى ايران ايضا .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الولايات المتحدة والعراق تديران استمرار التواجد الامريكي في البلاد بافضل مما كان متوقعا ، فلدى الولايات 5200 عسكري متواجدين ليس لمحاربة داعش فحسب بل كأشارة الى ايران “.واضاف التقرير أن ” وجود القوات الأمريكية لا يحظى بشعبية بين فئات معينة في العراق ، وبالنسبة للكاظمي ، يمكن أن يكون مصدر إزعاج ورادع فيما يتعلق بإيران حيث تمثل القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى “حروبًا لا نهاية لها” يريد الكثير من الجناحين الأيمن والأيسر إنهاءها في الولايات المتحدة انهائها”.وتابع التقرير اذا ” كانت التوقعات بان الولايات المتحدة والعراق سيعلنان عن جدول زمني للانسحاب هذا الاسبوع فهو امر خاطىء ، لكن الكاظمي في زيارته لواشنطن اراد اظهار شيء ما لمنتقديه، محاولا ايجاد ارضية مشتركة بينه وبين ترامب ، فقد اوضح الكاظمي ان العراق لا يريد أن تشارك الولايات المتحدة في مهام قتالية ، لكنه كان يسعى إلى “تدريب وتجهيز” مستدام وشراكة استخباراتية لإبقاء الضغط على تنظيم داعش ” بحسب التقرير.وواصل أن ” ترامب من جانبه قال انه يريد في النهاية سحب جميع القوات القتالية ، وقد اكد البيان المشترك ترامب – الكاظمي الذي أعقب الاجتماع التأكيد على الشراكة الأمنية طويلة الأمد والمصلحة المشتركة في محاربة داعش و قد لا يكون موقف الكاظمي من القوات الأمريكية كافياً لخصومه السياسيين ، لكن اجتماعات واشنطن عكست تحولاً في نهج الولايات المتحدة والعراق تجاه الأمن”.واشار التقرير الى أنه ” بالنسبة لترامب ، كما هو في الشرق الاوسط فان العلاقات مهمة ، فقد راق ترامب والكاظمي لبعضهما البعض ، وهذا مهم بالنسبة لكيفية تعامل ترامب مع الدبلوماسية، ولذا قال ترامب ” “لقد أصبحنا أصدقاء، واعتقد أن علاقتنا الآن أفضل من أي وقت مضى”.



بحسب تعبيره .



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