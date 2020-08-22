انطلاق عملية استباقية لتعقب فلول داعش جنوب غربي نينوى

2020/08/22 | 12:25 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة اطلق الجيش العراقي، عملية استباقية لتعقب فلول داعش جنوب غربي محافظة نينوى.وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان "العملية انطلقت من ثلاثة محاور بمشاركة الطيران الحربي وشملت تفتيش مناطق جنوب غربي قضاء الحضر ووادي الثرثار وام كيصوم والصكار والمنايف".واشارت الوزارة الى ان "العملية تهدف لمنع بقايا فلول داعش الارهابي من ان يكون لها …

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