الجابري: أمريكا لن تفي بتعهداتها ويجب عدم المبالغة بنتائج زيارة الكاظمي لواشنطن

2020/08/22 | 12:25 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد اكد النائب السابق نديم الجابري، اليوم السبت، أن الحكومة عليها عدم المبالغة في نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن، مجرحا عدم وفاء أمريكا بتعهداتها كونها تعهدات انتخابية.وقال الجابري، "على الحكومة عدم المبالغة في نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن لاسباب موضوعية يعلمها الجميع".وأضاف، أن "جميع ما جرى …

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