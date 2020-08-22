نائب كردي يناشد وزارتي المالية والداخلية الاتحاديتين بالتدخل لمنع حكومة كردستان استقطاع ٢١ بالمئة من رواتب موظفي الاقليم

2020/08/22 | 12:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ ناشد النائب هوشيار عبدالله، وزارتي المالية والداخلية الاتحاديتين بالتدخل لمنع حكومة إقليم كردستان استقطاع نسبة ٢١ بالمئة من رواتب موظفي الدوائر الاتحادية بالاقليم.وقال عبد الله في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "وزارة المالية في إقليم كردستان منذ شهرين تستقطع نسبة ٢١ بالمئة من رواتب موظفي الإقليم، وهذا الإجراء هو أحد مظاهر الظلم الذي وقع على الموظفين بسبب الأزمة المالية والفساد الكبير في الاقليم"، مبينا ان "المشكلة الجديدة اليوم ان وزارة المالية في الإقليم تعتزم استقطاع هذه النسبة من رواتب موظفي الدوائر الاتحادية، وهذا الشيء في حال حصوله يعد مخالفة قانونية ودستورية، لكون هذه الدوائر مرتبطة ببغداد ماليا وإداريا".واضاف "من غير المنطقي أن يتسلم الموظف راتبه من جهة معينة، ثم تأتي جهة أخرى لتستقطع من راتبه ٢١ بالمئة"، مطالبا "وزارتي المالية والداخلية الاتحاديتين بالتدخل ومنع سلطة الاقليم من استقطاع أية نسبة من رواتب موظفي هذه الدوائر"./انتهى10

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