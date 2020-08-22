يسرا البريطانية (9) - احمد جمعة

2020/08/22 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة تدفق اللاجئون السوريون على بريطانيا إثر النزوح من مناطق القتال بعد اندلاع الأحداث الدامية في العام 2011، بدأت وجوه غريبة تطل من الشوارع والأرصفة وعند المطاعم العربية وأمام المكتبات، تشير إلى بداية انتشار لتواجد السوريين مع العراقيين، الذين جاءوا بدورهم منذ الحرب في العراق، لم تستطع الاندماج مع العراقيين لأنها لم تصادف من يحمل نكهة الزبير، وها هي تبحث في وجوه السوريين ممن عاشوا بحلب لعلها تصل لخيط ......





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