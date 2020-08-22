نزهة الأنام في محاسن الشام - عبدالرزاق دحنون

2020/08/22 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون وهل ما زال في الشام محاسن؟ يا سيدي دعك من حاضر الشام الآن، والتفت إلى الوراء قليلاً.



نعم، ستجد في الشام الكثير من الحُسن والمحاسن.



وتسأل: وما المفيد في النظر إلى الوراء، والعادة أن ينظر الإنسان إلى الأمام ليرى مستقبله جيداً ويدرك منه ولو شيئاً بسيطاً.



ولكن في هذا الزمن الأغبر الذي تنضح من جنباته الشدائد والمحن يظهر بأن المستقبل يرتاح في غموضه بل ويغيب في ضباب كثيف حتى عن عيون زرقاء اليمامة، فتنعدم ......





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