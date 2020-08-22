2020/08/22 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صفاء الجنابي من سرق المليارات أبو عمامة لو يشماغ لو طمغة الكصة لو نستلة لو رعيل ابو صخيل لو بياع كلام لو زعيم لو زنيم لو ابو مداس ارجنتيي مجاهد...أكمل القراءة ←

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