2020/08/22 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:قيس النجم الطغاة لا عهد ولا شرف لهم يستندون عليه، لكونهم مستبدين يسعون لغاياتهم، وهي فوق كل شيء؛ ومهما كان الثمن، فالوطن والمواطن هم من يدفعه، والمستفيد الأكبر نخبة من...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسداد سياسي من يفتح مجاريه..!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسداد سياسي من يفتح مجاريه..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).