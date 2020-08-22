حوار مع حمار

2020/08/22 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:شيرزاد شيخاني تشكل تنظيم في اقليم كردستان يجمع اعدادا من المعلمين الناقمين على السلطة اثناء التظاهرات الاخيرة احتجاجا على قطع رواتب الموظفين في الحكومة تحت ستار ” الادخار القسري “....أكمل القراءة ←

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