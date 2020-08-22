بمساعدة 120 فرقة طبية.. إعداد خطة لإجراء فحوصات كورونا في المواكب الحسينية

2020/08/22 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مشاركات في المواكب

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت دائرة صحة الرصافة، السبت، انها أعدت خطة تعاون مشتركة مع هيئة المواكب الحسينية بمساعدة 120 فرقة صحية متخصصة بالمسح الوبائي لاجراء الفحص السريع لفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة الغني الساعدي، في تصريحات صحفية تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 22 آب 2020، إن دائرته اعدت خطة تعاون مشتركة مع اصحاب المواكب الحسينية بمساعدة الفرق الصحية في المسح الوبائي، اذ شاركت 120 فرقة صحية بحملاتها للفحص السريع، وسحب أكثر من 5000 مسحة يوميا للعثور على الاصابات المخفية غير المشخصة مجتمعيا، خصوصا في مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

واضاف أن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، بادرت بتوفير متطلبات الحملات المختبرية الخاصة بنقل المسحات للمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا VTM، فضلا عن توفير الكتات الخاصة بالكشف السريع (Rapid Test) لضمان توفير الدوائر الصحية بارصدة عالية من هذه المواد، مما يؤمن اجراء حملات واسعة ومستمرة للكشف عن المصابين والحد من انتشار عدوى الوباء.

واشار الى أن الفرق الصحية باشرت اتخاذ جميع الاجراءات والشروط الصحية اللازمة من خلال تواجدها اليومي مع هيئة المواكب الحسينية، للفحص بالجهاز الحراري ومساعدتهم على الالتزام بضوابط الوقاية الكاملة.

وكان معاون مدير اعلام العتبة الحسينية ولاء الصفار، أفاد بأن " العتبتين الحسينية والعباسية، شهدتا مراسيم تبديل رايتي العتبتين إيذانا ببدء أيام عاشوراء وسط اجراءات وقائية صارمة، التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا والارشادات الصادرة عن الجهات الصحية من اجل الحفاظ على حياة الزائرين".

ر.إ

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