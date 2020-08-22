تسجيل 280 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/08/22 | 12:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

سجلت محافظة ذي قار، السبت، 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.وقال مصدر طبي بالمحافظة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة ذي قار سجلت، اليوم، 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد”.وأضاف المصدر، أن “الإصابات توزعت على عدد من اقضية ونواحي ومناطق المحافظة”.



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