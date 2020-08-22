هوشيار عبدالله :حكومة كردستان تستقطع ٢١ بالمئة من رواتب الموظفين

2020/08/22 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ناشد النائب هوشيار عبدالله وزارتي المالية والداخلية (الاتحاديتين) بالتدخل لمنع حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية في الإقليم من استقطاع نسبة ٢١ بالمئة من رواتب موظفي الدوائر الاتحادية، مبيناً أن هذا الإجراء مخالف للقانون وللدستور .وقال عبد الله، اليوم :” ان وزارة المالية في إقليم كردستان منذ شهرين تستقطع نسبة ٢١ بالمئة من رواتب موظفي […]

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