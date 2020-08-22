عالية نصيف تدعو إلى سحب مشروع (فالكون) من شركة ايرثلنك

2020/08/22 | 12:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت النائبة عالية نصيف إلى سحب مشروع الكيبل البحري (فالكون) من شركة ايرثلنك وكسر احتكار الانترنت وتخفيض الأجور للمواطنين وحماية موارد الدولة، مشددة على ضرورة فصل الشبكة الرئيسية عن شبكة ايرثلنك .وأوضحت نصيف،اليوم :” ان ترك مشروع سيمفوني بشكل كامل تحت ادارة شركة ايرثلنك سيضع السوق العراقي بشكل كامل تحت تصرف ايرثلنك، وسيؤدي ذلك […]

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