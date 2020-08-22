2020/08/22 | 12:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختر

السبت 22 أغسطس 2020 | 12:49 مساءً | عدد القراءات : 1

مصاب بكورونا يضرم النار في جسده بكربلاء

مصاب بكورونا يضرم النار في جسده بكربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصاب بكورونا يضرم النار في جسده بكربلاء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصاب بكورونا يضرم النار في جسده بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).