محمد الدراجي يكشف ملف فساد بقيمة 11 تريليون دينار

2020/08/22 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- كشف النائب محمد صاحب الدراجي، عن وجود فساد في واردات الكمارك ومزاد بيع العملة يقدر المبلغ بأكثر من 11 تريليون دينار.وقال الدراجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، إنه “في يوم الأربعاء أعلنت الكمارك أن وارداتها ملياري دينار، أي بنحو مليون و600 الف دولار، وبنفس اليوم باع […]

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