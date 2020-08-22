مسؤول أمريكي رفيع يعلن تأييده لجهود حكومة الكاظمي في تحقيق الاستقرار

2020/08/22 | 12:52 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونـل.





وجرى خلال الاتصال بحسب بيان مكتب رئاسة الوزراء الاعلامي تلقته {الفرات نيوز} "مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والبحث في سبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن دعم التعاون المشترك في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة."

وعبر ميتش ماكونل عن "تأييده لجهود الحكومة العراقية ومساعيها لتحقيق الاستقرار في العراق".

وتابع البيان: "يأتي ذلك ضمن عدد من الملفات الثنائية التي يبحثها الكاظمي، خلال زيارته، الحالية الى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد حكومي".

محمد المرسومي

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