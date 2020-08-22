المنافذ الحدودية تعلن إتلاف 38 طنا من المفرقعات في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي

2020/08/22 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن إتلاف 38 طنا من المفرقعات في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية، قامت ادارة منفذ أم قصر الجنوبي بإتلاف مادة مفرقعات ( العاب أطفال) بوزن أجمالي 38 طنا ممنوعة من الاستيراد محمله في حاوية 40 قدماً".واضافت ان "عملية الضبط تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة واستنادا إلى توجيهات قرار قاضي تحقيق أم قصر، حيث تم الكشف على الحاوية وثبت صحة المعلومة"./انتهى10

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