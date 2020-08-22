نائب عن صادقون يعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية علي علاوي

2020/08/22 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، عزمه رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية علي علاوي بسبب مخالفة قانونية واضحة وصريحة وهي هدر اموال الشعب العراقي.وقال ذيبان في تصريح صحفي، "نعتزم إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة ووزارة المالية على خلفية صرف مبلغ 320 مليار دينار دون سند قانوني أو تشريع من مجلس النواب".وأبدى ذيبان استغرابه "من تسليم حكومة اقليم كردستان 320 مليار دينار دون تسليم الاخير للضرائب الحدودية وعائدات النفط"، مبينا ان لجنته "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هدر المليارات عن طريق المصالح السياسية على حساب قوت الشعب العراقي"./انتهى10

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