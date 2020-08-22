المرور العامة وقرار الفردي والزوجي

2020/08/22 | 13:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} كشفت مديرية المرور العامة، السبت، عن مصير تطبيق قرار الفردي والزوجي.وذكر مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم لوكالة {أين نيوز} ان "المرور العامة جهة تنفيذية وانها غير معنية بهذا القرار فهي تطبق مقررات خلية الازمة الصحية".وتابع كريم ان "المديرية ستباشر برفع القرار حال وصول التعليمات من خلية الازمة الصحية التي تقضي بذلك".

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