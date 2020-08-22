الموارد المائية ترصد انخفاضاً جديداً في واردات المياه من إيران.. وتحذر من “ضرر كبير” للعراق

2020/08/22 | 13:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

رصدت وزارة الموارد المائية اليوم السبت انخفاض واردات المياه لنهري سيروان والزاب من الجانب الإيراني ما يسبب ضرراً كبيراً للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “يس عراق” إن “الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربنديخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعدّ مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل ،وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، إضافة إلى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضاً”.

وأشار المتحدث إلى أن “وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل أربعة أيام تقريباً، وحدث نقص كبير جداً في نهر سيروان من 47 متراً مكعباً في الثانية إلى سبعة أمتار مكعبة في الثانية ،والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية ،وهذا يعني تقريباً القطع الكامل للمياه”.

وأكد أن”هذا الإجراء أثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربنديخان، إضافة إلى التأثير المباشر على المواطنين في حوض الأنهر المذكورة”.

وأضاف أن “الوزارة أصدرت بياناً بهذا الخصوص، وطلبت من الجانب الإيراني والمختصين في مجال إدارة الموارد المائية هناك بإعادة الواردات إلى ما كانت عليه وبشكلها الطبيع، وتأمل أن تتحرك وزارة الخارجية أيضاً بهذا الاتجاه”.

وتابع أن”الوزارة مستمرة في رصد التصاريف بشكل مستمر لمعرفة المتغيرات التي تحدث”، مبيناً أنه”حتى الآن لا توجد حصص متفق عليها ،إلّا أنه هناك وارداً طبيعياً للنهر ،وهذا الوارد مسجل ضمن المعدلات التي تصل سنوياً ،ويجب عدم المساس به”.

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