مسيرة فلسطينية جامعة ضد خطة الضم الاسرائيلية

2020/08/22 | 13:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي-رام الله/..يستعد قطاع غزة لاحتضان مسيرة وطنية هي الاولى من نوعها من حيث التمثيل الفصائلي ردا على خطة الضم التي تنوي حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نيتنياهو بموجبها المضي قدما لفرض سيادة دولة الاحتلال على غور الاردن اضافة لعدد من المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة .و من المتوقع ان تشارك جميع القوى المقاومة […]

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