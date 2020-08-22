تقرير فلسطيني : سيتم تطبيق مخطط الضم بموافقة أميركية بصمت وبالتدريج

2020/08/22 | 13:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن مخطط التوسع الاستيطاني وضم مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال الاسرائيلي وفرض قوانين وسيادة دولة اسرائيل عليها لم يرفع عن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية .وقال التقرير الذي تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم السبت، بشأن الجدل الدائر حول وقف […]

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