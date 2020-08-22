2020/08/22 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم محتجون عراقيون غاضبون، صباح السبت، على هدم عدد من المقار الحزبية في مدينة الناصرية جنوبي العراق، بعد ساعات من انفجار دراجة نارية داخل ساحة الاحتجاج الرئيسية في المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنوب العراق يشتعل غضبا.. هدم وإحراق مقرات أحزاب موالية لإيران) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنوب العراق يشتعل غضبا.. هدم وإحراق مقرات أحزاب موالية لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).