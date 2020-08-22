2020/08/22 | 13:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

2 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

من المتوقع خروج تظاهرات عارمة في الساعة الخامسة من مساء اليوم، السبت، في اقليم كوردستان، فيما يؤكد منظموا التظاهرة انها ستكون شاملة وتمثل اخر رسالة للسلطات.

وذكرت تنسيقية التظاهرات في بيان تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (22 اب 2020)، انه "في الساعة الخامسة من مساء اليوم ستنطلق التظاهرات من مقهى (مجكو) امام قلعة اربيل ، وفي متنزه (باركي ازادي) في السليمانية وامام متنزه (باركي نوروز)في دهوك، وقرب تقاطع (عمر خاور) في مدينة حلبجة.

واضاف، ان "من المقرر انطلاق التظاهرات في جميع الاقضية والنواحي في اقليم كوردستان"، فيما ذكر المنظمون ان هذه التظاهرة ستمثل الرسالة الاخيرة من المواطنين للسلطات.

وكان اقليم كوردستان شهد خلال الـ 12 من شهر اب الجاري تظاهرات عارمة للمطالبة بحل حكومة اقليم كوردستان و مجلس القضاء الاعلى ومفوضية الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بخروج تظاهرات عارمة في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بخروج تظاهرات عارمة في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).