ما هي انجازات زيارة الكاظمي الى أمريكا؟

2020/08/22 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة في ظل مطالب شعبية وسياسية عراقية بضرورة سحب القوات الأجنبية من العراق بأسرع وقت م...

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