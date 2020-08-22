محتجون يقطعون الطرق في محافظة ذي قار العراقية

2020/08/22 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي من داخل محافظة ذي قار العراقية، اليوم السبت، (22 آب 2020)، بقيام عدد من المحتجين بقطع شارع رئيسي وسط الناصرية احتجاجاً على استهداف ساح...

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