خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل أكثر من ألف حالة وفاة بسبب كورونا

2020/08/22 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم السبت، تسجيل 1054 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى توثيق 30355 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن "إجمالي الإصابات بلغ 3 ملايين و532 ألفا و330 حالة فيما بلغت الوفيات 113 ألفا و358 منذ بدء تفشي المرض في البلاد.

وسجلت البلاد وفق الأرقام المقدمة أمس 45323 إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 1204 حالات وفاة أما أمس الأول فسجلت 49298 إصابة جديدة بالعدوى و1212 حالة وفاة.

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