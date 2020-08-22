عضو بالصحة النيابية: إصابات كورونا قد تصل إلى 10 آلاف يومياً

2020/08/22 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الصحة النيابية، النائب غايب العميري، السبت (22 آب 2020)، أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا قد يصل إلى 10 آلاف إصابة.

وقال العميري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحظر الذي طبق في العراق خلال الاشهر الماضية، سواء كان شاملاً او جزئياً، هو حظر بمفهوم أمني، وليس صحياً، وهذا ما أكدنا عليه مراراً وتكراراً، وطالبنا بتطبيقه على أرض الواقع من أجل حصر الإصابات"، لافتاً إلى أن "قطع الطرق لم يعد مجدياً لأن التجمعات قائمة والتباعد شبه معدوم".

وأضاف، أن "تطبيق الحظر الصحي والالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، هو من سيقلل معدل الإصابات"، مؤكداً أن "وصول الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 10 آلاف إصابة ممكن، لكن الوضع ما زال تحت السيطرة، والحديث عن انهيار الوضع الصحي غير صحيح، خاصة مع زيادة قدرة المؤسسة الصحية في مجال الأسرَّة وتوفر مراكز الحجر الصحي".

وأشار إلى أن "الضغط قد يزداد على المؤسسة الصحية، وقد يخرج الوضع عن السيطرة، لكن حتى الان الوضع مسيطر عليه"، مبيناً أن "الالتزام بالإرشادات الصحية وتعليمات المرجعية الدينية سيكون لها أثر إيجابي، وستدفع الى خفض الإصابات".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 75 حالة وفاة، و4288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مختلف محافظات العراق.

وبلغ إجمالي الإصابات في العراق، 197085إصابة، بينما إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 140446حالة شفاء من كورونا، في حين بلغ إجمالي الوفيات 6283، منذ تفشي الوباء في العراق، وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة.

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