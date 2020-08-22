انخفاض اسعار الذهب للاسبوع الثاني بعد ارتفاع قيمة الدولار

2020/08/22 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مسجلا ثاني هبوط أسبوعي على التوالي، بسبب بيانات اقتصادية إيجابية دعمت الدولار، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.وارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 18 شهراً، لكن مكاسب الدولار والأسهم الأميركية ضغطت على المعدن الأصفر ليهبط خلال التعاملات قبل أن يتحول […]

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