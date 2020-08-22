العاهل الأردني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي يعقدون قمة ثلاثية هذا الأسبوع

2020/08/22 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة البترا الأردنية تفاصيل القمة الثلاثية التي ستستضيفها العاصمة عمان خلال هذا الأسبوع.

وذكرت البترا، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيعقدون قمة ثلاثيةتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

وأضافت، أن هذه القمة الثلاثية ستعقد للمرة الثالثة، بعد القمة الأولى التي عقدت في القاهرة في آذار الفين وتسعة عشر، تبعتها قمة ثلاثية ثانية في نيويورك في أيلول الماضي.

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