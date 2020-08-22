انفجار عبوة ناسفة قرب أحد الخيم داخل ساحة الحبوبي في ذي قار

2020/08/22 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

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بالتزامن مع استمرار الخروقات الأمنية وعمليات استهداف الحراك الشعبي في عموم العراق، أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا بشأن تفجير الناصرية.

وأكدت الخلية في تغريدة على تويتر، انفجار عبوة ناسفة بدراجة نارية خلف أحد الخيم داخل ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، ما أدى إلى إصابة أحد عشر مواطنا بجروح متفاوتة.

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