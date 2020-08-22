الاتحاد الوطني: يجب ضمان الحقوق الدستورية لكردستان وعودة كركوك والمناطق المستقطعة

2020/08/22 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية لاقليم كردستان.وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد امين بابه شيخ في بيان ان "ضمان الحقوق الدستورية لاقليم كردستان وعودة كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى، المهمة والعمل الرئيسي للاتحاد الوطني الكردستاني"./انتهى10

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