المباشرة بإنشاء مركز صحي سعة 50 سريرا لعزل مصابي فيروس كورونا في قضاء عين التمر غربي كربلاء

2020/08/22 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / باشرت الكوادر الفنية والهندسية في العتبة الحسينية بإنشاء مركز صحي سعة 50 سريرا لعزل مصابي كورونا في قضاء عين التمر غرب كربلاء .وقال قائممقام القضاء رائد المشهداني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان لجنة الصحة في العتبة الحسينية المقدسة بدأت بانشاء مركز سعة 50 سريرا للعزل بعد أن كانت الموافقة الأولى 30 سريرا ، مضيفا انه سيتم إنشاء صالة للعمليات وأخرى لوحدة الديلزة (غسل الكلى) وسيتم إنجاز المشروع خلال مدة 60 يوما وبمواصفات عالية وبإسناد دوائرنا الخدمية./انتهى

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