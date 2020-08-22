الأمن الوطني في النجف يلقي القبض على عصابة للمخدرات

2020/08/22 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/ نينا/ تمكنت مفارز مديرية الأمن الوطني من ضبط عصابة في قضاء الكوفة تتكون من خمسة اشخاص .وذكر مصدر امني رسمي “ تم ضبط افراد العصابة وبحوزتهم حبوبا مخدرة ومادة كريستال وادوات التعاطي واسلحة وعشرات الدراجات المسروقة./انتهى

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