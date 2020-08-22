ذي قار تشتعل غضباً.. هدم جميع مقار أتباع إيران

2020/08/22 | 13:27 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 13:23 - GMT 10:23 تارخ النشر: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 13:03 - GMT 10:03

المصدر: دبي - العربية.نت

لم يمض إلا ساعات قليلة على الانفجار الذي استهدف، ليل الجمعة، إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية (مركز محافظة ذي قار) في العراق، حتى توافدت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام، رافعين أصواتهم مجددا ومنددين بعمليات القتل والترهيب التي طالت ناشطين في الأيام الماضية.

وبدأ المتظاهرون بإحراق الإطارات احتجاجا على عمليات القتل التي عمت المدينة، حيث لم يرهبهم الترهيب والوعيد عن رفع الصوت لتنفيذ مطالبهم، وعلى رأسها التحقيق في مسلسل الاغتيالات.وأفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن المتظاهرين قد هدموا جميع مقار الفصائل الموالية لإيران في ذي قار، حيث هدموا مقر لميليشيات "عصائب أهل الحق" في المدينة، تعبيراً عن غضبهم من الاستهدافات التي وجهت أصابع الاتهام إلى ميليشيات موالية لإيران بتنفيذها.إلى ذلك، أحرق المحتجون مكاتب منظمة بدر وحزب الدعوة ومقرات أحزاب أخرى موالية لإيران.

بعد التفجير الجبان يوم امس لأبطال ساحه الحبوبي واصابه عدد من الثوار الأحرار قرر ابطال الساحه بحرك وتهديم مقرات الاحزاب الفاسده ومن الصباح الباكر تمت المهمه ذي قار تأخذ ثارها بسرعه البرق اهداء للاخ @m_alairqe نتمنى المشاركه ودعم ابطال الساحه الصامدين pic.twitter.com/g3ov8e3DL2— أبن العراق العظيم (@iraq4tyit) August 22, 2020

وعمد عدد منهم، صباح السبت، إلى قطع شارع إبراهيم الخليل وسط المدينة، وهو طريق حيوي ومهم يقع في قلب الناصرية.بالمقابل، اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة لحماية ساحة الحبوبي جنوب العراق، حيث وجه محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، قيادة شرطة المحافظة بالتحقيق الفوري في الانفجار.وقال في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، السبت، إنه وجه قيادة الشرطة بالتحقيق الفوري في الحادث، كما دعا قيادة الشرطة إلى نشر المزيد من القوات الأمنية في محيط ساحة الحبوبي، مشددا على ضرورة تعاون المتظاهرين والمواطنين مع القوات الأمنية والإبلاغ عن جميع الحالات المشبوهة.

من البصرة الجمعة

غضب متصاعدوكان الغضب تصاعد، أمس، في الناصرية بسبب تكرار عمليات استهداف واغتيال الناشطين، وخرجت مظاهرات منددة بالميليشيات والأحزاب الموالية لإيران في الناصرية، حيث أحرق متظاهرون غاضبون، مقرات أحزاب عراقية، كما أحرقوا صور نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، لا سيما بعد تصريحات تخوينية توجه بها إلى عدد من الناشطين، ومنهم الطبيبة العراقية ريهام يعقوب التي اغتيلت في وسط البصرة، الأربعاء.

من تشييع الطبيبة العراقية ريهام يعقوب (أرشيفية- فرانس برس9

وشهدت سلسلة اغتيالات في البصرة (جنوب العراق أيضا) بدأت مع قتل الناشط تحسين أسامة الأسبوع الماضي، تلته الناشطة ريهام يعقوب، بالإضافة إلى تعرض المتظاهر والناشط فلاح الحسناوي الرسام وخطيبته لمحاولة اغتيال، إثر إطلاق نار من مجهولين، ما أدى إلى وفاة الفتاة وإصابة الحسناوي بسبعِ طلقات نارية.

من تشييع الطبيبة العراقية ريهام يعقوب (أرشيفية- فرانس برس9

وبدأت موجة العنف الأخيرة مع اغتيال الناشط أسامة، حيث خرجت تظاهرات في الشوارع استمرت ثلاثة أيام أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الذين رشقوا منزل محافظ البصرة بالحجارة والقنابل الحارقة وأغلقوا عدة طرق رئيسية.

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